Adolescente é surrado após cometer roubo em frente parque

Populares surraram na noite de segunda-feira, 05, um adolescente de 15 anos acusado de roubo contra duas estudantes de 14 e 16 anos em frente ao Parque da Cidade, em Porto Velho. O suspeito teve de ficar internado devido às agressões sofridas. O comparsa dele fugiu.

Segundo informações apuradas, as vítimas haviam acabado de sair do Porto Velho Shopping e quando transitavam em frente ao parque natural foram abordadas pela dupla. Simulando que estariam armados, os suspeitos roubaram um celular, pois quando iam pegar o outro, as vítimas começaram a gritar. Um dos suspeitos logo fugiu levando o telefone. Já o menor foi surrado pela população até ficar agonizando ao chão.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a policlínica Ana Adelaide, mas devido à gravidade do caso teve de ser transferido ao hospital João Paulo II. Após receber alta médica, o suspeito será apresentando na Central de Flagrantes.

Fonte. Rondoniaovivo