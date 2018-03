Colégio Tiradentes de Vilhena abre licitação para realização de reforma elétrica

O Conselho Escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar V, realizará Processo Licitatório para contratação de empresa de engenharia para execução de serviço para repotencializar a subestação, realizar reparo da infraestrutura elétrica, incluindo material e mão de obra nas instalações do Colégio Tiradentes da Polícia Militar na cidade de Vilhena.

A licitação será na modalidade convite, sob regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, tendo como tipo de licitação MENOR PREÇO, na forma de execução indireta, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições em edital e demais.

A abertura dos envelopes com as propostas ocorrerá no Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM-V, situado na Avenida Benno Luiz Graebin, 5900, BNH, Vilhena – Rondônia, no dia 12 de Março de 2018, às 15h30, horário local.

Fonte e foto: Assessoria