“Dia Internacional da Mulher será comemorado com atividades no CATI em Vilhena” diz secretária

Na manhã desta terça-feira, 06, visitou a redação do Extra de Rondônia a secretária de bem estar social, Ivete Pires da Costa, para convidar todas as mulheres a ir prestigiar o evento comemorativo ao “Dia Internacional da Mulher” que acontecerá nesta sexta-feira, 09, a partir das 18h30 no Centro de Atendimento à Terceira Idade (CATI). A homenagem é uma iniciativa da prefeitura de Vilhena por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas).

De acordo com a secretária o evento contará com sorteio de brindes, um momento para palavra de fé e um delicioso coquetel.

E para as mulheres que moram em localidades distantes e não tem como ir, a partir das 17h00 haverá um micro-ônibus realizando o transporte gratuito, passando pelo Bairro União, Avenida Melvin Jones, São José, Bairro Alvorada com o ponto de encontro na mercearia, setor 73 na escola Vilma Viera e no Bairro Assossete em frente à caixa d’água.

A representante da Semas deixa aberto o convite a todas as mulheres para irem desfrutar de um momento agradável, de entretenimento e comemoração.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia