Em Porto Velho, Rosani acompanha trâmites para asfalto em Vilhena e entrega projeto ao DER

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (MDB), esteve nesta segunda-feira, 5, no Departamento de Estradas e Rodagens (DER) para acompanhar de perto os trâmites relacionados ao convênio com o Governo do Estado para asfaltamento de ruas e avenidas de Vilhena.

O projeto já está concluído e agora depende da homologação do Governador Confúcio Moura (MDB) para que seja firmado o convênio.

Rosani tem audiência marcada com Confúcio ainda nessa semana para tratar do assunto. Toda parte técnica fora concluída, e agora depende do desejo do chefe do poder executivo do Estado para que o projeto se consolide.

Rosani Donadon parabenizou o novo titular do DER, Celso Coelho pela indicação ao cargo e o convidou para ir a Vilhena para visitar o Cone-sul de Rondônia. “Este projeto de pavimentação é de suma importância para o Município de Vilhena, uma parceria com o Governador Confúcio Moura que resultará em muitos benefícios à população”,

comentou a prefeita.

Texto e foto: Assessoria