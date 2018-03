Ladrão pula janela e furta mais de R$ 110 mil de agricultor no distrito de Nova Conquista

Na manhã desta terça-feira, 6, um agricultor da Linha 100 Gleba Corumbiara, distrito de Nova Conquista, registrou na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, que foi vítima de furto em seu sítio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ladrão aproveitou que não havia ninguém no quarto e pulou a janela, foi até ao guarda-roupa e subtraiu de dentro de uma bolsa três cheques do Banco do Brasil no valor de R$ 6.400,00 cada, um cheque do Banco Itaú no valor de R$ 20 mil, um cheque do Banco Sicredi no valor de R$ 500,00, aproximadamente R$ 60 mil em promissórias e R$ 13 mil em dinheiro, totalizando 112.700,00.

O boletim não relata se a vítima tem algum suspeito de ter cometido o crime. O caso foi registrado para futura investigação da Polícia Civil.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração