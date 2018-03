“Não se trata de golpe; ninguém oferece vaga e sim treinamento”, alega responsável de curso preparatório

Membro do grupo Petromaster Cursos, Wendell Cavinato, responsável pelo curso preparatório “Jovem Aprendiz” em Vilhena, usou o espaço destinados a comentários do Extra de Rondônia para esclarecer e se defender de acusações impostas contra sua empresa.

De acordo com Cavinato, “não se trata de golpe algum” e que ninguém está ofertando vaga de emprego e sim “treinamento digno e a preço popular para que os jovens saiam mais preparados para o mercado de trabalho”.

Ele garante que sua empresa está há 20 anos no mercado e atuando em mais de 100 cidades do país. “Não estamos para brincadeiras e falcatruas”, retificou.

Cavinato ainda informou que o treinamento inicia 17 de março na sede da Associação Comercial de Vilhena (Aciv), local onde os participantes entregaram toda a documentação e feito o contrato. “Serão oito meses de treinamentos. Você tem dúvida? Participe da primeira aula”, convidou.

Já com relação ao suposto vínculo de sua empresa com agências bancárias, o que dá pra se perceber através de imagens em folhetos espalhados pela cidade, Cavinato disse que “são meramente ilustrativas, sem vínculo comercial e nem contratual”.

Diferente do que o empresário afirma, o Extra de Rondônia, na primeira reportagem elaborada no dia da prova, procurou entrevistar os responsáveis do curso, o que não foi possível, já que eles alegaram que todos estavam ocupados aplicando a prova.

Entretanto, o site continua à disposição para eventuais considerações sobre o assunto.

