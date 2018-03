Prefeitura de Buritis divulga locais das provas de processo seletivo para 90 vagas

A prefeitura de Buritis (RO), no Vale do Jamari, divulgou na última segunda-feira (5), os locais das provas do processo seletivo para preencher 90 vagas nas áreas da educação e trânsito. A prova objetiva será realizada em três escolas do município, no próximo domingo (11).

Os salários aos profissionais contratados variam de R$ 773,61 a R$ 1,5 mil, em jornadas de trabalho de 40 horas semanais. O gabarito da prova objetiva deve ser divulgado próprio domingo, 30 minutos após o encerramento das avaliações.

Conforme o executivo, ao todo serão 59 vagas em contratação imediata e 31 para cadastro reserva para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semece) e Secretaria Municipal e Planejamento (Semplan).

No site do portal da transparência de Buritis, é possível conferir as informações com as três listas dos nomes onde realizarão as provas.

Segundo o edital, os cargos disponíveis são para o nível fundamental, elementar e superior. As vagas para a área de educação entre zona urbana e zona rural são para cozinheira, zeladora, monitor de transporte escolar, inspetor de pátio, motorista de ônibus escolar, vigia escolar, auxiliar de sala de aula e cuidador da educação inclusiva. Já para o departamento de trânsito, as vagas serão para agente municipal de trânsito.

De acordo com o executivo, 1.557 candidatos se inscreveram e estão aptos para realizarem as provas. Entre os cargos mais concorridos estão o de inspetor de pátio, com 426 candidatos. Seguidos de cozinheira, com 239 inscrições e vigia, com 234 candidatos inscritos.

A quantidade de vagas para cada cargo, os locais de trabalho e os salários de cada profissional podem ser acessados no edital.

Os candidatos para o cargo de motorista de transporte escolar ainda passarão por prova prática. Segundo o edital, a contratação será pelo período de um ano, mas pode vir a ser prorrogada por igual período ou até a realização de um concurso público.

O resultado parcial das provas deve ser divulgado no dia 13 de março. Os candidatos poderão recorrer do resultado no dia 14 de março e o resultado oficial será divulgado no dia 15 de março. A prova prática para os motoristas de ônibus escolares acontecerá no dia 16 de março. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 17 de março, no portal do município.

Fonte: G1

Foto: Divulgação