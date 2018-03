Prefeitura de Vilhena prorroga pagamento de IPTU até 2 de abril

A prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), prorrogou o prazo de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2018.

O decreto 41.895/2018, assinado pela prefeita Rosani Donadon, mantém o desconto de 10% aos contribuintes que pretendem fazer o pagamento à vista, em cota única até o dia 02 de abril de 2018.

O pagamento também pode ser feito em 03 parcelas mensais sem desconto, com vencimento da primeira parcela em 2 de abril, e as demais sucessivamente.

De acordo com o secretário municipal de fazenda, Sérgio Nakamura, a prorrogação do prazo do IPTU é mais uma oportunidade para que o contribuinte possa regularizar seu imóvel junto ao município sem juros, multas, e com descontos.

“Atendendo pedido de moradores, a prefeita Rosani Donadon decidiu prorrogar o prazo do pagamento do IPTU. É mais um prazo para que as pessoas possam cumprir com o pagamento do tributo que é revertido em benefícios à sociedade. Os valores arrecadados são 100% do município e são para investimentos em setores prioritários como saúde, educação e infraestrutura, que contribuem para garantir a qualidade de vida da população”, salientou Nakamura.

Mais informações sobre o IPTU, podem ser obtidas na Semfaz, na Rua Rony de Castro Pereira, Nº 4172, no bairro Jardim América, ou pelo telefone (69) 3321-4031.

Texto e foto: Assessoria