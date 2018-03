PRF e Receita Federal realizam operação em conjunto e apreendem R$ 100 mil em mercadorias

No último final de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com a Receita Federal, apreendeu mais de R$ 100 mil em mercadorias de descaminho, na BR-421, local conhecido como Estrada Parque, em Buritis (RO), no Vale do Jamari.

As fiscalizações foram feitas pelas equipes da PRF e da Receita Federal, com a intenção de combater os crimes de contrabando e descaminho na rodovia que interliga os municípios do Vale do Jamari até Nova Mamoré (RO), localidades que fazem fronteira com a Bolívia.

Durante as abordagens, houve a apreensão de mercadorias estrangeiras sem as notas fiscais, principalmente desodorantes e itens de vestuário, sendo que uma delas se deu em uma caminhonete e outras em ônibus, sendo oito indivíduos encaminhados até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Buritis. Por sua vez, a caminhonete e todos os produtos apreendidos foram levados para a Delegacia da Receita Federal, em Porto Velho.

Por ocasião das apreensões, o proprietário do ônibus foi autuado por permitir o transporte irregular de mercadoria estrangeira, cuja multa é de R$15 mil.

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria