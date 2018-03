Semosp realiza recuperação das vias da Linha 80 e 90 em Vilhena

Nesta terça-feira, 6 de Março, a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) realizou a recuperação das vias da Linha 80 e 90 localizada na área rural de Vilhena.

De acordo com o titular da Semosp, Josué Donadon (MDB), os serviços na localidade estão restabelecendo a trafegabilidade das estradas destes setores, que receberam ações de pratolamento e cascalhamento nos pontos críticos das vias.

“Os serviços de patrolamento na região têm se sucedido de forma contínua e quanto ao procedimento de cascalhamento o mesmo vem sido aplicado nos pontos necessários para nivelar as depressões das estradas. A Semosp vem constantemente trabalhando para cumprir as metas da prefeita, Rosani Donadon, respectivas as manutenções para deixar o tráfego das vias em boas condições para os seus usuários, como por exemplo, das Linhas 80 e 90 que também foram beneficiadas esta semana com manutenções”, Enfatizou Josué Donadon.

As ações de recuperação das vias tanto da área urbana quanto rural seguirão nos próximos dias contemplando os demais setores de Vilhena.

Fonte: Assessoria/ Semosp