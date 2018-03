Servidora muda nome após saber que tinha homônima que usava seu registro

Na manhã desta terça-feira, 06, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com a professora da rede pública estadual, Terezinha da Silva Cristi que resolveu trocar de nome, após descobrir que outra pessoa, também possui o registro com a mesma alcunha dificultando ações burocráticas do dia dia.

De acordo com Terezinha em 2004 ela descobriu que uma mulher possuía o mesmo registro ao receber o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Diante da situação a educadora disse que entrou em contato com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) para passar a situação e descobriu que a homônima também é funcionária pública do Estado.

A professora ressaltou que não tinha ideia de quem poderia ser a mulher com o mesmo registro, procurou a Polícia Federal (PF) para saber o histórico da homônima e os policiais descobriram que a mulher se passava como sua irmã o que dificultava resolver suas ações burocráticas do dia dia.

Cristi ainda enfatizou que esses transtornos durou mais de uma década e no ano passado resolveu contratar um advogado para entrar com pedido de mudança de nome. Ela incluiu o nome Cristina em seu novo nome e meses depois foi aprovado e lançado no edital de registro civil.

Após o tramite na justiça, a servidora passou a assinar Tereza Cristina da Silva Cristi. Ela encaminhou o edital ao Fórum da cidade onde foi registrada, para que o mesmo providencie um novo registro. Com isso, modificará os outros documentos acrescido a mudança.

