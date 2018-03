VEC enfrenta Rondoniense com portões fechados no Aluízio Ferreira

O jogo entre o Rondoniense Social Clube (RSC) e Vilhena Esporte Clube (VEC), valido pela quinta rodada do Campeonato Rondoniense Seria-A 2018, que será neste sábado, 10, às 20h00, no estádio Aluízio Ferreira, terá os portões fechado.

A medida foi confirmada pelo Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, que publicou no setor de Informação de Modificação na Tabela (IMT) na segunda-feira,05.

Segundo informações do Departamento de Competições (DC), o motivo dos portões fechados, é em virtude do vencimento do laudo de vigilância sanitária do estádio. A partida será realizada sem venda de ingresso para o público.

Caso o laudo do estádio seja apresentado até a quinta-feira, 08, em concordância com a artigo 20 do Estatuto de Defesa do Torcedor, a partida poderá ocorrer com presença de público.

