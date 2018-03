Vereador e comunicador quase saem no “tapa” em sessão quente na Câmara de Cerejeiras

Nesta segunda-feira, 5, o clima esquentou na sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Cerejeiras.

De acordo com informações recebidas na redação do Extra de Rondônia, tudo corria tranquilo no parlamento quando o vereador Samuel Carvalho da Silva (PV), popular DJ Samuka, e um comunicador da cidade se desentenderam e começarem uma discussão, porém, quando a coisa ficou feia mesmo e vendo que a dupla poderia entrar em vias de fato, a turma do deixa disso entrou em ação e ajudou a acalmar os ânimos.

Na sessão estavam presentes diversos servidores da educação, no qual o vereador Valdecir Sapata Jordão (PSB), falou sobre a greve e destacou a importância dos trabalhos desenvolvidos por eles e a melhoria salarial que almejam.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Wilmer Garcia