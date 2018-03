Atletas da CT Ayresbool são convocados nos selecionados sub-15 e sub-13 do Grêmio

Os atletas Arthur Maroni e Regis Anderson do Centro de Treinamento Esportivo Grêmio Ayresool foram convocados para compor as seleções de base sub-15 e sub-13 do clube gaúcho Grêmio Foot-Ball Portoalegrense.

O atleta meia-atacante Arthur Maroni se juntará na seleção sub-13 do clube gaúcho e o jovem zagueiro Regis Anderson fará parte do selecionado sub-15.

Ambos participaram da 12ª Copa Tricolor promovida pelo Grêmio Portoalegrense e em breve devem se incorporarem nos seus selecionados no CT do Grêmio, em Porto Alegre.

Fotos: CT Ayresbool