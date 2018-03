Deputada enaltece luta das mulheres por direitos, respeito e igualdade

Neste dia 08 de março, dia que celebra o Dia Internacional das Mulheres a Deputada Estadual Rosangela Donadon (MDB) parabeniza todas as mulheres do estado de Rondônia pela garra e determinação existente em cada uma.

“Precisamos reconhecer que muitos avanços aconteceram, e cada vez mais as mulheres ocupam lugares de destaque em nossa sociedade. Porém, ainda há muito que se conquistar em termos de representatividade nos parlamentos. Agradeço por terem me escolhido, hoje sou a única mulher a representar a nossa região do Cone Sul de Rondônia na Assembleia Legislativa. Parabéns mulher, parabéns por tudo o que és e pelo carinho e admiração que cativas do povo”, disse a parlamentar.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria