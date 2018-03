Funcionárias de malharia sofrem fraturas em acidente no Centro de Vilhena

Duas funcionárias da empresa Malhavil de Vilhena sofreram ferimentos graves ao serem atingidas por um carro na Avenida Liberdade, na esquina da Escola Alvares de Azevedo, no Centro de Vilhena.

As mulheres que seguiam pela Rua Osvaldo Cruz, sentido 1° de Maio, foram atingidas por um veículo Vectra Hatch, com placas de Vilhena, cujo condutor seguia pela Avenida Liberdade, sentido Cuiabá.

A condutora da motocicleta, que foi arremessada sobre o canteiro lateral da via, sofreu fratura de fêmur na perna esquerda e de tíbia na perna direita, além de ferimentos no queixo. Já a passageira, que se chocou contra o meio-fio, sofreu fratura no braço direito e se queixava de fortes dores na região dos quadris.

Com o impacto da batida, as jovens anteriormente bateram contra o para-brisa do carro, que ficou totalmente danificado, chegando a acionar os dois airbags.

Duas Unidades de Resgate do corpo de Bombeiros se dirigiram ao local para prestarem atendimento às vítimas e a polícia Militar de Trânsito (P-Tran) realizou a segurança do local para a realização da perícia técnica.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia