Hemocentro realizará café da manhã em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”

O Hemocentro de Vilhena promoverá um café da manhã na quinta-feira, 08, em comemoração “Dia Internacional da Mulher”.

Além do coffee break, a equipe de cosméticos e perfumes “O Boticário” estará realizando uma sessão de maquiagem para as doadoras, assim como também alunos do curso de cabeleireiro do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) realizarão uma escova de cabelo em cada doadora.

A assistente social do Hemocentro de Vilhena, Michely Toledo disse que o café da manhã visa homenagear as doadoras pelo “Dia Internacional da Mulher” e pela ação solidária realizada.

Quem deseja doar sangue pode procurar o Hemocentro, que fica localizado na Avenida Jô Sato, ao lado do Hospital Regional de segunda a sexta-feira.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia