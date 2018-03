INSS: Ex-assessor parlamentar não consegue marcar perícia e pode ficar sem benefício

O ex-assessor parlamentar Ernando Barreto Ferreira Lucena, procurou a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quarta-feira, 7, para expressar sua indignação quanto a falta de médico perito no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), na unidade de Vilhena.

De acordo com Lucena, contribuiu com a previdência por 30 anos. Após ser diagnosticado com tendinite crônica, artrite, artrose e problemas na coluna, conseguiu o auxílio-doença, mas está prestes a perder o beneficio por não conseguir marcar a próxima perícia.

Lucena está preocupado, pois dia 19 de março é a data limite para passar pela perícia para comprovar seus problemas de saúde. Porém, conta que já faz mais de 15 dias que está tentando marcar a perícia e não consegue. Seu beneficio será cortado se não passar pelo procedimento. Contudo, o INSS de Vilhena, o aconselhou a procurar outras agências, mas foi informado que não há vagas disponíveis.

Lucena corre o risco de ficar sem o único meio de renda que tem para sustentar sua família e comprar os remédios necessários. Entretanto, o Site recebeu na redação diversas pessoas com o mesmo problema de Lucena. Não estão conseguindo marcar perícia pelo mesmo motivo, em outras cidades não há vagas e em Vilhena não tem médicos peritos para atender a população. Uma médica que atendia pediu demissão e o outro está doente sem previsão para voltar ao trabalho.

Lucena disse que os próprios funcionários do órgão pedem aos assegurados que vá a imprensa e denuncie o caso. Só assim quem sabe, as autoridades se compadecem do povo que necessita e tomem providências urgentes.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia