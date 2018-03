Motociclista é esmagada por caminhão caçamba

Uma motociclista morreu após ser esmagada por um caminhão caçamba na noite desta terça-feira, 06, no cruzamento da Avenida Mamoré com a Rua Crato, Bairro Lagoinha, Zona Leste de Porto Velho. A vítima foi identificada como Marta Lopes Porto, de 46 anos.

Informações preliminares de testemunhas dão conta de que Marta transitava em uma motocicleta pela Mamoré, sentido a BR-364. Já a caçamba transitava no sentido oposto e em dado momento o motorista entrou na Rua Crato e a motociclista acabou freando bruscamente, o que levou moto derrapar, arremessando a mulher para baixo do caminhão.

Uma das rodas do veículo assou por cima do corpo da vítima, que morreu no local.

Fonte: Rondoniagora