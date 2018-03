MP instaura processos para investigar possíveis irregularidades na prefeitura de Cabixi

Na última segunda-feira, 5, o Ministério Público (MP), do município de Colorado do Oeste, através do Promotor de Justiça Marcos Giovane Ártico, instaurou quatro Inquéritos Civil Público para investigar possíveis irregularidades praticadas pelo prefeito do município de Cabixi.

De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça de Colorado, os inquéritos vão apurar se houve crime de responsabilidade em atos praticados pelo prefeito Silvenio Antonio de Almeida (MDB).

Objeto: Instaurada para apurar suposta existência de empresa pertencente ao Prefeito de Cabixi/RO que possui contrato com a referida Administração para transporte escolar e que, tal contrato, fora firmado por Gestor anterior.

Objeto: Instaurada para apuração de possíveis irregularidades cometidas pelo servidor Henrry Hattori no exercício das atividades privadas enquanto possuía atestado médico para o cargo público que exercia no município de Cabixi/RO.

Objeto: Instaurada para apuração de possíveis irregularidades no pagamento de adicional noturno a determinados motoristas do transporte escolar do município de Cabixi/RO.

Objeto: Instaurada para apurar possível acumulação de cargos públicos com incompatibilidade de cargas horárias cometida pela servidora Adenise de Souza Oliveira, sendo que cumulava cargos públicos nos municípios de Cabixi/RO (cargo comissionado) e Corumbiara/RO (contratação temporária) com registros de horários conflitantes, o que enseja, em tese, a necessidade de ressarcimento ao erário.

