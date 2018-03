Mulher tem motocicleta furtada de estacionamento de shopping em Vilhena; veja vídeo

Por volta das 11h00 desta quarta-feira, 07, uma mulher, de 35 anos, teve uma motocicleta Honda CG Titan 150 furtada do estacionamento do Park Shopping Vilhena.

A vítima relatou à polícia que deixou o veículo estacionado no local por volta das 09h30 e quando retornou, já não o encontrou mais.

Os militares tiveram acesso ao sistema de segurança do shopping e puderam localizar nos registros, o momento em que dois homens saíram do local, as 10h28, sendo um em uma motoneta Honda Biz e outro na motocicleta da vítima.

Diligências foram realizadas, porém, até o momento ninguém foi preso.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e vídeo: Extra de Rondônia