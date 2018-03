Professora de zumba faz promoção em comemoração ao dia da mulher

A professora de zumba, Marcia Fachi está oferecendo uma mega promoção neste mês de março, as mulheres que realizarem as inscrições para as aulas irão participar do sorteio em comemoração ao “Dia Internacional da Mulher”.

Serão sorteados corte, escova e hidratação capilar no “Studio BN Company”, kit de maquiagem “Mary Kay” da consultora Sandra, look da loja “Mania de Mulher”, rodízio para um casal no “Restaurante Mariza”, “Tupperware” do Clube das Mamães, sessão de manicure/pedicure no “Espaço Mulher Mais”, prêmio surpresa da “Clenilda Confecções”, unha em gel da Noemi Teixeira, consulta nutricional com Najila Morais do “Empório Verde” e mais cinco sessões de cavitação abdominal na “Clínica Arte de Cuidar” com a fisioterapeuta Angélica Labajos.

Se inscreva e concorra a vários prêmios. Para mais informações entrar em contato através do WhatsApp (69) 98437-1416 – Marcia Fachi.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação