REFORÇO PARA ZAGA: Vilhenense apresenta beque de 1,91 que já foi campeão rondoniense

O líder do Campeonato Rondoniense de Futebol 2018, Vilhenense Esportivo Clube, apresentou no início da semana o experiente zagueiro Edson Araújo Junior, de 32 anos, que tem boas passagens pelo estado de Rondônia e por último, atuou pelo União do Paraná.

Com boas condições físicas, o beque de 1,91 cm de altura, como são chamados os zagueiros no meio esportivo, que estava atuando pelo Clube Esportivo União e disputava o Campeonato paranaense, chega para disputar uma vaga de titular com Alemão, Téssio e Douglas.

De acordo com o preparado físico da equipe, Luiz Vidal, o ‘zagueirão’ está apto a jogar. “Ele já fez mais jogos que nosso time em 2018, já que disputava um forte campeonato no Paraná. Está em perfeitas condições e a disposição do treinador Mirandinha”, disse Vidal.

Junior, que chega ao Leão do Norte, depois de ter sido observado na pré-temporada em meados de dezembro, já atuou em Vilhena e também na capital. “Me sinto pronto para jogar. Conheço bem o campeonato e sei das dificuldades”, afirmou Edson.

O zagueiro, que foi capitão do Vilhena Esporte Clube no ano de 2014, quando o VEC foi campeão estadual, voltou ao clube em 2015. Já no ano seguinte, Junior vestiu a camisa do Genus.