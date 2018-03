Vilhena e Cerejeiras se preparam para o Rondoniense Sub-15 e Sub-13

Os municípios de Vilhena e Cerejeiras irão sediar os campeonatos rondonienses Sub-15 (Infanto Juvenil) e Sub-13 (Infantil), respectivamente.

As competições serão realizadas no período de 7 a 12 de julho conforme discutido na manhã de terça-feira, 06, entre representantes de clubes, ligas desportivas e departamento de competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

Conforme definido na reunião, será cobrada uma taxa de R$ 1 mil por categoria, sendo destinados 50% do valor para o pagamento da arbitragem e 50% para premiação, que será R$ 5 mil para o campeão e R$ 3 mil para o vice.

As delegações terão direito a hospedagem e alimentação (café, almoço e janta) para até 22 atletas do clube. A categoria Sub-13 será para jogadores nascidos em 2005/2006 e o Sub-15 para meninos nascidos em 2003/2004.

As vagas são limitadas há 16 clubes por categoria, sendo quatro vagas para as ligas filiadas de Rolim de Moura, Vilhena, Cerejeiras e Colorado do Oeste; oito vagas para os clubes da Serie-A profissionais e quatro para os clubes filiados como amador.

As competições terão o apoio das prefeituras de Vilhena e Cerejeiras, municípios que receberão as competições promovidas pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER). O prazo e os critérios para inscrições serão divulgados na próxima semana.

Texto: Extra de Rondônia/Com informações de FFER

Foto: Ilustrativa