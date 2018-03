Chapa sofre quebra de dentes ao ter cabeça prensada por estruturas metálicas

O acidente de trabalho com um chapa identificado como Fernando Henrique, de 23 anos, ocorreu na manhã desta quinta-feira, 08, durante a montagem de um evento no Parque de Exposições de Vilhena.

Segundo informações colhidas junto ao dono da empresa de carga e descarga contratada para o descarregamento da estrutura, usada para cercar a área do palco, o jovem calculou mal o peso das placas e acabou tentado sustentar várias de uma vez, o que levou cerca de 10 unidades a tombarem sobre o mesmo, prensado sua cabeça contra uma das laterais internas do caminhão baú, onde as peças estavam armazenadas.

A vitima, que sofreu um corte profundo na região de um dos supercílios, quebra de dentes e uma provável fratura de maxilar, fora socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro consciente.

Texto: Extra Rondônia

Foto: Extra de Rondônia