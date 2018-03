CHUPINGUAIA: Prefeita vai contratar empresa por R$ 350 mil para fornecer mão de obra a Semosp

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação e confirmou que a prefeita Sheila Mosso (PV) do município de Chupinguaia vai contratar mão de obra para atender demanda da Semosp através de empresa terceirizada.

A contratação se dará por meio de processo licitatório, onde o município vai disponibilizar R$ 350 mil por nove meses de contrato.

A prefeita falou à reportagem que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está com defasagem de servidores e não pode fazer concurso público para preencher as vagas porque a folha de pagamento ultrapassaria o teto e de certa forma teria problema com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com isso, a maneira mais rápida e prática para resolver a questão é a contratação de uma empresa que irá fornecer a mão de obra ao município.

