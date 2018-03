Emenda liberada por Rosangela Donadon garante aparelho de ultrassom, medicamentos e mobílias para creche de Pimenteiras

Na última quarta-feira, 07 de março, o vereador Luiz Carlos (MDB) do município de Pimenteiras do Oeste, esteve na capital do Estado juntamente com a deputada estadual Rosangela Donadon (MDB) e recebeu a notícia de que todas as emendas destinadas pela parlamentar para atender o município já haviam sido liberadas.

Com documentos em mãos, o representante do povo confirmou que já se encontra na conta da prefeitura a emenda no valor de R$ 100 mil para aquisição de um aparelho de ultrassonografia; R$ 200 mil para aquisição de medicamentos e materiais pensos que serão destinados para atender o hospital municipal e mais R$ 80 mil para aquisição de mobílias que serão destinadas à creche municipal.

A deputada frisa que todas essas emendas foram solicitadas pelo vereador Luiz Carlos que vem trabalhando constantemente para o progresso do município.

“Os projetos passaram por diversas fases e graças a Deus os valores das emendas já estão liberados e o município irá adquirir os equipamentos e demais itens necessários para atender os munícipes de Pimenteiras”, disse Rosangela.

Com a emenda no valor de R$ 200 mil, destinada para aquisição de medicamentos e materiais pensos para o hospital municipal, Pimenteiras do Oeste deverá passar o ano ofertando atendimentos de qualidade aos moradores, além de ser contemplada com um aparelho moderno de ultrassonografia, facilitando a vida dos pacientes que precisam se deslocar para outros municípios para a realização desses exames.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria