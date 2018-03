Extra vai sortear cinco ingressos para o jogo Vilhenense x Guajará

No próximo domingo, 11, entra em campo o Vilhenense Esportivo Clube às 17h00, no estádio Arnaldo Lopes Martins, (Portal da Amazônia), contra o Guajará Esportivo Clube (GEC), partida valida pela quinta rodada do Campeonato Rondoniense Seria-A 2018.

O Extra de Rondônia em parceria com o Vilhenense sorteia cinco ingressos para o jogo. Para participar basta deixar seu nome completo.

A assessoria do Vilhenense está com um ponto de vendas dos ingressos, na Clínica Bem Estar, localizado na Avenida Presidente Nasser, nº 765, Jardim América. Mais informações poderão ser obtidas através dos telefones: (69) 98426-1478 (Márcia) e/ou (69) 99361-7854 (Luh Coelho).

O sorteio será na manhã desta sexta-feira, 09, o nome dos ganhadores será divulgado no site.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia