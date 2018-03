Fazendeiro aterra parte de estrada para plantio e é denunciado por esbulho possessório

Na tarde de quarta-feira, 07, um morador da Chácara Lagoa Azul, localizada a cerca de 40 km de Vilhena, sentido Juína, procurou a Polícia Civil para denuncia um vizinho, alegando que este teria aterrado parte de uma estrada, para a realização de plantio de soja.

Segundo relatos do denunciante, o proprietário da Fazenda Lagoa Bonita, está preparando suas terras para o plantio, no entanto, parte de uma estrada, que é o acesso mais rápido dos moradores vizinhos até Vilhena, geralmente usada para emergências médicas, também foi aterrada a mando do fazendeiro, devido esta passar dentro de seus domínios.

Diante dos fatos, que segundo o denunciante, prejudica os moradores da localidade, este resolveu denunciar o agente pelos crimes de alteração de limites e esbulho possessório, que é quando algo é retirada de forma violenta do legítimo possuidor, caracterizando-se como usurpação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa