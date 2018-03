Força Tática conduz mãe e filho à delegacia por receptação de motocicleta furtada

Os fatos se deram na noite de quarta-feira, 07, quando uma guarnição da Força Tática, que realizava patrulhamento pelo Setor 19, de Vilhena, avistou um homem chegar de moto táxi em uma residência e tentar esconder o rosto ao perceber a presença da viatura.

Em abordagem ao homem de 30 anos, que portava uma mochila, foram localizados dentro desta, dois notebooks e um aparelho celular, que o suspeito afirmou ter recebido de uma jovem de apelido “Neguinho”, para trocar por drogas, devido ser usuário de crack.

Como o infrator estava sem seus documentos pessoais, foi realizado deslocamento até sua residência, localizada no Bairro Bela Vista, onde foi avistada uma motocicleta Honda Biz, de cor vermelha, com placa NCD-3648, de Cabixi, que possuía registro de furto junto ao sistema do Detran.

A mãe do infrator, de 56 anos, que estava no imóvel, contou várias versões sobre a procedência do veículo e acabou sendo conduzida juntamente com o filho até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para prestar mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia