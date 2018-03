Jovem fica ferida em acidente envolvendo carro e moto

O acidente ocorreu por volta das 10h00 desta quinta-feira, 08, na Avenida Celso Mazzuti, em frente ao Atacadão da Friron, no Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações colhidas no local, a condutora de um veículo Gol seguia pela avenida, sentido Cuiabá, quando colidiu com uma motociclista, que seguia no sentido aposto e tentou acessar o estacionamento do comércio.

A motociclista, que se queixava de fortes dores na perna esquerda e na coluna, foi conduzida até o Hospital por uma Unidade de resgate do corpo de Bombeiros. A condutora do carro não se feriu.

Texto: Extra Rondônia

Foto: Extra de Rondônia