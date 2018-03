Morador reclama da falta de médico no INSS; populares precisam ir a outras cidades para fazer a perícia

Lázaro Costa Pereira, 53 anos, morador do Distrito de Novo Plano, Chupinguaia procurou a redação do Extra de Rondônia, na manhã desta quinta-feira, 08, para expressar sua indignação quanto à falta de médico perito no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), na unidade de Vilhena.

Segundo Lázaro, quando procuram a instituição são informados da falta do profissional e que devem se deslocar até o município de Cacoal para realizar a perícia.

O morador ainda destaca que ao ir até outro município não há certeza de que realmente serão atendidos, pois são poucos médicos para uma grande demanda.

“Gostaria muito que as autoridades políticas se atentassem a isso, pois o INSS de Vilhena atende todo o Cone Sul e a falta de profissionais implica em cancelamento do benefício, inclusive, há famílias que só possuem esta renda para manter-se”, finalizou Lázaro.

