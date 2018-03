Motorista com sinais de embriaguez avança sobre canteiro e bate com L200 contra árvore

O acidente ocorreu por volta das 22h00 desta quinta-feira, 08, na Avenida Presidente Nasser, em frente à lanchonete La Varanda, no Jardim América, em Vilhena.

De acordo com a informações colhidas no local, o condutor de uma caminhonete L200 Triton, com placas de Rondonópolis/MT, seguia pela Presidente Nasser, sentido BR-364, quando perdeu o controle do veículo e acabou avançando sobre o canteiro central da via, se chocando contra uma árvore.

O motorista, que se recusou a realizar o teste do bafômetro e apresentava fortes sinais de embriaguez, foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Apesar da violência da batida o motorista não se feriu.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia