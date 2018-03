Prefeita parabeniza vilhenenses pelo Dia Internacional da Mulher

Nesta quinta-feira, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, que é marcado pela celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

Em homenagem a essa importante data, a prefeita Rosani Donadon parabeniza todas as mulheres de Vilhena pelo empenho e determinação para fazer do município um lugar cada vez melhor para se viver.

A prefeita de Vilhena, ressaltou que as mulheres, a cada dia, vêm adquirindo mais responsabilidades e ocupam mais lugares de destaque na sociedade.

Rosani Donadon é a primeira mulher a governar o município e serve de inspiração para outras vilhenenses pelo zelo e dedicação ao administrar Vilhena.

A prefeita ressaltou que as mulheres fazem a diferença e por onde passam possuem um papel extremamente importante no mercado de trabalho.

“Nós, mulheres, estamos a cada dia mais conquistando nosso espaço com muita luta e coragem. Fazemos as mesmas tarefas que os homens fazem, sem deixarmos de ser femininas”, destaca Rosani Donadon.

Homenagem

Rosani Donadon também convidou as mulheres do município para participar do evento comemorativo ao “Dia Internacional da Mulher” que acontecerá nesta sexta-feira, 09, a partir das 18h30 no Centro de Atendimento à Terceira Idade (CATI).

A homenagem está sendo organizada pela prefeitura de Vilhena através da Secretaria de Assistência Social (Semas). De acordo com Rosani Donadon, o evento contará com várias homenagens as mulheres, sorteio de brindes e coquetel.

“Convido todas as mulheres para participarem desta homenagem, como forma de manifestar o nosso respeito e admiração a todas as mulheres de Vilhena”, finalizou a prefeita.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação