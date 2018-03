Prefeito de Colorado apresenta demandas do município para presidente da Assembleia Legislativa

No inicio desta semana o prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar (PSB), apresentou pedidos de apoio ao município, durante audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB).

Com uma atuação voltada aos municípios, o parlamentar acatou as solicitações e se comprometeu em buscar recursos para atendê-las, dentro das suas limitações orçamentárias.

“Temos buscado atender aos municípios, que enfrentam muitas dificuldades administrativas e financeiras. Temos nos esforçado para dividir as nossas emendas, atendendo ao máximo de necessidades, de acordo com as nossas possibilidades”, observou Maurão.

Professor Ribamar disse que a sua gestão tem três eixos principais: saúde, educação e desenvolvimento rural.

“Sendo assim, solicitei ao presidente a destinação de emendas para a compra de material para fazer uma operação tapa-buracos, na área urbana da cidade. Também apresentei a necessidade de reforço orçamentário na aquisição de medicamentos. Os dois pedidos serão analisados e atendidos, dentro das possibilidades, de acordo com o parlamentar”, destacou o prefeito.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria