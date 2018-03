Secretária afirma que há previsão para entrega das casas populares no final deste mês

Na manhã da última terça-feira, 06, visitou a redação do Extra de Rondônia a secretária de bem estar social, Ivete Pires da Costa, para contar sobre suas realizações no primeiro ano frente a sua pasta e os projetos que serão encaminhados em 2018.

Segundo Ivete “estamos retomando os programas de apoio a comunidade, todos tiveram muito sucesso e importância para a população, já realizamos um evento de abertura no Centro do Idoso e no Centro de Referência Especializado em Crianças e Adolescentes (Creca), em breve as gestantes e outras pessoas que usufruem do atendimento irão retornar, mais precisamente no dia, 15 de março”.

“Olha, durante nosso primeiro ano a frente da secretaria demos uma reformada e reorganizada nos locais, para que a população que utiliza o serviço se sinta bem à vontade. Foi um ano muito bom, trabalhamos bastante e tivemos várias realizações, fizemos que estava ao nosso alcance. E em 2018 lutaremos para oferecer mais e com a melhor qualidade possível”, destaca a secretária.

Pires conta sobre os projetos implantados, “um dos programas que iniciamos durante nossa pasta foi o projeto ‘Criança Feliz’, elaborado pelo governo federal e que visa dar maior atenção às crianças pertencentes à família em situação de vulnerabilidade. Inclusive, já há várias famílias cadastradas e uma equipe específica para atender a demanda”.

Outro projeto citado pela representante da Secretaria de Assistência Social (Semas) é o ID Jovem, um programa que oferece gratuidade em viagens e eventos culturais para jovens de 15 a 29 anos de baixa renda e que possuem cadastro do Bolsa através do número do NIS, sendo realizado por meio de um aplicativo no celular.

Ivete fala também sobre a entrega das casas populares, onde afirma que “está sendo concluída a Maria Moura e a previsão para entrega das chaves é para o final de março e começo de abril. Temos a expectativa de realizar as entregas e iniciar uma próxima campanha para a construção de mais moradias. Gostaria de enfatizar que no período de inscrições para as próximas casas estaremos divulgando nos meios de comunicação para que a população possa se inteirar e participar do programa”.

A secretária aproveitou o espaço para contar sobre a reforma do Centro da Juventude e afirmou que até o fim do ano estará em pleno funcionamento para atender aos jovens a partir de 14 anos com ofertas de cursos e oficinas.

Ivete pontua que o centro é fundamental para a população, “a instituição busca ocupar o tempo ocioso, com atividades no contra turno. Se tudo der certo, neste ano estaremos trabalhando para ajudá-los a conseguir o primeiro emprego”.

A secretária finalizou agradecendo o espaço ofertado pelo veículo e afirma que no decorrer do ano haverá grandes realizações que trarão mais benefícios à sociedade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia