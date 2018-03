Semec e Seduc definem parceria para JOER em Vilhena

A cidade de Vilhena vai sediar no período de 10 a 16 de outubro a fase final dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER/2018).

Representantes da secretaria de Esportes e Cultura (Semec) e da coordenação de Seduc de Vilhena e Porto Velho promoveram uma reunião na manhã desta quarta-feira, 07, para tratar sobre os acertos da parceria entre prefeitura e Seduc. O encontro foi na sede da Coordenadoria Regional da Educação (CRE-Seduc/Vha).

Entre os ajustes e encargos de competência do município estão o transporte e o cerimonial de abertura que inclui toda a estrutura do evento como iluminação e som. “A prefeitura, com certeza, é parceira e vamos dar todo o suporte necessário e que estejam dentro de nossas condições. A prefeita Rosani Donadon nos deu carta branca para firmarmos o apoio e assim colaborarmos com o sucesso do JOER em nossa cidade”, destacou o secretário Natal Jacob que esteve na reunião acompanhado com o secretário adjunto, professor Manoel Ayres.

Uma equipe de técnicos da Seduc de Porto Velho está na cidade para visita e avaliação dos locais onde serão realizados os jogos. Vilhena vai sediar apenas as competições de modalidades individuais como: Volei de Praia, Judô, Karatê, Taekwondo, Luta Olímpica, Xadrez, Tênis de Mesa, Natação, Ciclismo, Atletismo, Badminton e Ginástica Rítmica.

A fase final do JOER em Vilhena vai reunião os campeões das nove regionais da Seduc que disputaram as etapas municipais.

A reunião contou ainda com as presenças da coordenadora da Regional/Seduc de Vilhena, Oracira Godinho Augusto, da chefe do Núcleo de Educação Física, Esporte e Cultura Escolar (GEFECE/Vilhena), Maria Angela Faust, da chefe do Setor Pedagógico, Vadeilza Castilho, da chefe do Setor de Transporte, Elenize Pereira, e da chefe de Núcleo da GEFECE/PVH, Marcineia Aparecida de Oliveira.

As visitas aos possíveis locais das competições estão sendo feitas pelos técnicos de Porto Velho, Paulo Roberto, Osvaldo Silva e acompanhados pelo professor Evandro Marcos de Oliveira, da representação da Seduc/Vilhena.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação