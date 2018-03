Senador Raupp apresenta 13 emendas à MP 817 para incluir servidores de RO na transposição

O senador Valdir Raupp(RO) apresentou 13 emendas durante a instalação da Comissão Mista que analisa a Medida Provisória (MP) 817/18 destinada a disciplinar o disposto as Emendas Constitucionais nºs 60/2009, 79/2014 e 98/2017, que tratam da transposição dos servidores civis e militares e os empregados públicos dos Ex-territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá, para os quadros da União.

A comissão foi instalada nesta quarta-feira, 07, com as presenças do senador Valdir Raupp, a deputada federal Marinha Raupp e demais parlamentares, que elegeram como presidente a deputada Maria Helena e relator o senador Jucá.

O senador Raupp que integra a Comissão Mista da Transposição como titular afirmou que vai trabalhar para a aprovação de suas emendas que contemplam outras categorias de servidores, a exemplo das estatais, como Ceron, Beron e Caerd, além dos aposentados e dos servidores municipais.

“O senador Romero Jucá nos garantiu que fará todo o esforço para aproveitar as emendas e resolver a situação dos servidores rondonienses que buscam o enquadramento do Governo Federal. Estaremos vigilantes nas reuniões da Comissão da Transposição para que os direitos dos servidores rondonienses quanto à transposição sejam garantidos”, afirmou o senador Valdir Raupp.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria