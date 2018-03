Expedito Netto garante internet a regiões sem acesso à banda larga em Rondônia

O Deputado Federal Expedito Netto (PSD-RO) em parceria com o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, garantiu acesso à banda larga a municípios e distritos de Rondônia por meio do Programa Internet para Todos.

O programa levará internet banda larga às regiões que não possuem nenhum tipo de comunicação, escolas e hospitais a partir do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). Até o momento, 24 municípios de Rondônia já aderiram ao programa nesta primeira etapa.

Na última semana, Expedito Netto recebeu em seu gabinete dezenas de prefeitos para orientá-los sobre a adesão ao programa. “Auxiliamos os Prefeitos na elaboração dos ofícios de solicitação ao programa e levei os pedidos pessoalmente até o ministério. Estamos orientando todos eles quanto à inscrição e aguardando a vinda de todos para assinatura do termo de adesão. Trabalharemos agora para que o programa atinja os 52 municípios do nosso estado”, declarou Netto.

O parlamentar tem acompanhando o desenvolvimento do programa Internet para Todos desde seu início, quando o satélite foi lançado em órbita em maio de 2017. Além de levar internet a 100% do território nacional, o satélite garantirá a segurança das comunicações e fortalecerá a indústria espacial brasileira.

“Uma nova era começa no Brasil com a chegada da banda larga de alta velocidade a todas as localidades, principalmente nas regiões de difícil acesso, onde a rede fibra óptica não chega. Esse programa propicia inclusão social e favorece o desenvolvimento econômico do nosso pais”, enfatizou Netto.

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ressaltou que o Internet para Todos não oferecerá conexão gratuita para os moradores dessas localidades, mas ofertará conexão a preços extremamente reduzidos. Os municípios beneficiados nesta primeira fase do programa começarão a receber as antenas em maio, e a expectativa é que sejam instaladas 200 antenas por dia.

A assinatura do termo de adesão ao programa ocorrerá na próxima segunda-feira (12), às 15h, em Brasília. Até o momento, mais de 2.000 municípios do Brasil já aderiram ao programa.

