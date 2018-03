França Silva notifica bancada federal para trazer médicos peritos aos segurados da Previdência Social

Cobrando responsabilidade dos deputados federais e senadores, o vereador teve aprovado uma moção de apelo por unanimidade na manhã desta sexta-feira

Sob o nº 002/2018, a Moção de Apelo ao deputado federal Luiz Cláudio solicita que interceda junto à bancada federal, com urgência, sobre a ampliação e reposição do quadro de médicos peritos aos segurados da Previdência Social em Vilhena.

A moção que fiz é direcionada para a bancada federal devido a que é um problema, recorrente em nosso município, que temos no atendimento do INSS. Como vereadores, somos os primeiros a ser procurados. Não é da nossa alçada. Porém achei dentro do nosso regimento essa moção de apelo e o deputado Luiz Claudio vai nos ajudar a direcionar esse apelo à nossa bancada em Brasília

Os vilhenenses não têm esse atendimento, tendo que se deslocar até Ouro Preto, Rolim de Moura ou Porto Velho. Por isso, é inadmissível e uma falta de respeito esta falta de atendimento em um município com quase 100 mil habitantes.

Minha atuação política tem sido marcada pelo compromisso na defesa incansável de uma vida melhor para todos. A perícia médica é uma ferramenta essencial para o devido cumprimento dos fundamentos da administração pública.

Vilhena conta com um perito médico em seu quadro de servidores e já encontra dificuldades para atendimento das suas demandas e de outros municípios vizinhos, por isso foi aumentado o tempo de espera de atendimento para realização das perícias.

França ainda ressaltou que a sua bandeira é defender o atendimento de qualidade na saúde ao cidadão de Vilhena. A moção foi aprovada por unanimidade em sessão extraordinária.

Texto e Foto: Assessoria