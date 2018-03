Genus arranca empate com o Barcelona

O Genus arrancou empate na noite desta sexta-feira, 09, com o Barcelona em 0 x 0 no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Rondoniense 2018. A partida abriu a quinta rodada do primeiro turno da competição estadual.

Com o resultado, o Genus chegou aos quatro pontos e saltou da lanterna para a quinta colocação no Estadual. Já o Barcelona subiu para a vice-liderança do primeiro turno com oito pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona recebe na sexta-feira o Real Ariquemes no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Genus encara no sábado o Ji-Paraná no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

Durante o primeiro tempo, o Barcelona iniciou a partida buscando fazer valer o fator casa. O Catalão Vilhenense chegou a criar oportunidades com Caio Augusto e Calado, porém esbarrou na boa atuação do goleiro Gabriel Sarges. Porém, aos poucos, o Genus conseguiu equilibrar as ações dos donos da casa e chegou a criar oportunidades. Na melhor delas, Leandro recebeu livre, mas desperdiçou a chance.

Na volta do intervalo, o Barcelona voltou pressionando o adversário em seu campo de defesa e voltou a criar oportunidades. Cacá acertou a trave. E, em seguida, Calado e Andrezinho esbarraram no goleiro Gabriel Sarges.

Com o placar zerado, o Genus recuou e passou a administrar o resultado obtido, enquanto isso o Barcelona seguia investindo no ataque, mas sem efetividade. Aos 30’, Kaio fez jogada individual, saiu frente a frente com o goleiro Gabriel Sarges, porém bate para fora e volta a desperdiçar a oportunidade. Aos 40’, após cruzamento na área, Tiago Bispo escorou de cabeça e Andrezinho completou para o fundo das redes, mas o árbitro Maicon Pessoa de Souza assinalou o impedimento no lance do atacante Andrezinho e anulou o gol dos donos da casa.

Fonte: Futebol do Norte