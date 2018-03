Luizinho Goebel concede título de Cidadão do Estado a médicos de Vilhena

A Assembleia Legislativa aprovou os Projetos de Decreto Legislativo de autoria do deputado Luizinho Goebel (PV), que concede o título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia aos médicos Walter E. Aguiar e Paulo Sergio Marquezini, ambos residentes em Vilhena.

Marquezini é natural do Paraná, mas se formou em Medicina em São Bernardo, no Estado de São Paulo em 1977, mudando para Vilhena em 1979. Em Rondônia foi proprietário de hospital, secretário de saúde municipal e gestor da saúde na região em vários momentos. Atualmente, aposentado do serviço público, atua como cirurgião geral no hospital Santa Helena, e é pecuarista em Vilhena e Corumbiara.

Walter Aguiar é natural de Uberlândia (MG) e formado em Medicina na Universidade Federal de Goiás (GO), tendo residência médica em Urologia, concluída em 1975. Já em 1976 mudou residência para Vilhena onde montou consultório, tornado-se referência na cidade e recepcionando outros médicos que chegavam ao município. Aguiar atua até hoje no município.

Segundo o deputado Luizinho Goebel, “pelo histórico dos médicos e sua importância ao município são merecedores do Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia”.

Autor e foto: Geovani Berno