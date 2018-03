Meliantes rendem bombeiros e roubam viatura

O roubo ocorreu por volta das 22h00 de quinta-feira, 08, a cerca de 30 km de Buritis, sentido Ariquemes.

Segundo informações, no veículo Hilux, com placas NCZ/5252, de propriedade do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Ariquemes, seguiam um capitão e um aspirante, que foram rendidos por cerca de seis meliantes e levados reféns até uma fazenda próxima ao local do assalto, onde foram amarrados e abandonados.

Após abandonar os militares, os infratores fugiram levando a caminhonete e todo o equipamento que havia sido usado pelos bombeiros em um salvamento veícular.

Os militares, que só conseguiram se soltar na manhã desta sexta-feira, 09, acreditam que os infratores renderam os mesmos por terem confundido o veículo com uma viatura policial.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa