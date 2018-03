PRF apreende mais de R$ 52 mil em espécie durante operação conjunta com GEFRON e PF do MT

Na noite desta sexta-feira, 09, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e com a Polícia Federal (PF) do Mato Grosso, abordou na saída de uma estrada vicinal, em Vilhena, um veículo Mitsubishi L200 Triton, com placas de Goiânia/GO.



Durante a referida abordagem, verificou-se que o veículo era ocupado por S. S. R., motorista de 28 anos, e por L. C. O., tratorista de 35 anos, que demonstraram nervosismo com a fiscalização.



Efetuada uma busca minuciosa na caminhonete, os agentes localizaram, em diversas partes do veículo, uma quantidade elevada de dinheiro em espécie, totalizando a quantia de R$ 52.615,00 (cinquenta e dois mil e seiscentos e quinze reais), tendo os indivíduos entrado em contradição quando questionados sobre a sua procedência.



Considerando a situação flagrada, os indivíduos foram encaminhados à Polícia Judiciária, com o intuito de que se averigue a licitude do dinheiro, tendo em vista a possibilidade de configuração dos delitos de lavagem de capitais ou evasão de divisas.

Texto e fotos: Assessoria da PRF