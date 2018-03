Secretário de Esporte e adjunto falam ao Extra de Rondônia sobre preparativos para o JOER

Na manhã desta quinta-feira, 09, o Secretário Municipal de Esportes e Cultura José Natal Jacob, mais conhecido como “Natalzinho” e o adjunto Manoel Ayres visitaram a redação do Extra de Rondônia, onde falaram como está sendo a preparação para os Jogos Escolares de Rondônia (JOER), que ocorrerão no período de 10 a 16 de outubro e dos projetos para a secretaria durante o decorrer do ano.

Natal contou que a Semec está realizando todos os ajustes para receber o JOER e garantiu, que em parceria com a prefeitura, dará todo o suporte necessário para as delegações que participarão do evento esportivo.

“Estamos cuidando de todos os ajustes necessários para a competição desde a abertura até a alimentação dos atletas. Firmei um compromisso juntamente como meu adjunto e tenho certeza que o evento será um sucesso na nossa cidade”, pontuou “Natalzinho”.

Segundo Jacob, Vilhena é a cidade que mais investirá no esporte e para o início deste semestre estão com um calendário de programações com vários torneios e campeonatos, que se ocorrer conforme planejado, o município se tornará a capital do esporte.

Na ocasião, o adjunto da pasta, Manoel Ayres, enfatizou que, neste ano foi criado pela Fimca em parceria com a Semec, um projeto municipal, onde profissionais de academias realizarão atividades físicas para a população em frente à Câmara municipal dos Vereadores, havendo também consultas com fisioterapeutas.

Além disso, Natal reforçou que será realizado novamente o campeonato rural entre outros eventos esportivos. “Todos os eventos esportivos nas zonas rurais estão sendo apoiados e atendidos pela Semec”, enfatizou o secretário.

Ayres finalizou a entrevista, afirmando que para o segundo semestre, a secretaria dará início a uma serie de eventos esportivos, sendo alguns destes, a Copa Criança Cemetra, Campeonato Feminino de Futsal, Campeonato de Futsal Masculino da primeira e segunda divisão e também um festival de música.

