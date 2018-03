Tempo seguirá instável neste fim de semana

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua atuando sobre Rondônia neste fim de semana, deixando o tempo instável.

No sábado, 10, a previsão para todo o Estado é de um dia de céu nublado, com o sol aparecendo sempre entre muitas nuvens e a partir da tarde deve ocorrer pancadas de chuva acompanhada de trovoadas.

No domingo, 11, o tempo quase não muda, a Zona de Convergência do Atlântico Sul ainda atua sobre Rondônia, espalhando bastante instabilidades sobre o Estado.

Na regiões da Zona da Mata, central, Vale do Jamari e Norte do Estado, inclusive na Capital, o tempo fica mais instável, com céu variando de nublado a encoberto havendo possibilidade de chuva ao longo do dia.

Para as demais regiões rondonienses, o céu segue nublado e devem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde.

Na segunda-feira, 12, o fluxo de umidade segue em baixos níveis, atuando no sul da Amazônia e favorecendo a organização de muitas nuvens em todo o Estado.

Por conta disso, a previsão para todo o Estado é de um dia de céu variando nublado a encoberto e entre a tarde e à noite com forte pancada de chuva e trovoadas.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Divulgação