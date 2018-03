Veja quem ganhou os ingressos para jogo do Vilhenense x Guajará

Extra de Rondônia em parceria com o Vilhenense Esportivo Clube sorteou cinco ingressos para o jogo que acontecerá no domingo, 11, ás 17h00 no estádio Arnaldo Lopes Marins (Portal da Amazônia).

O Vilhenense enfrenta o Guajará Esporte Clube (GEC), pela quinta rodada do Campeonato Estadual Serie-A 2018.

Os ganhadores podem retirar os ingressos até as 11h00 de sábado, 10, na sede do site, localizada na Avenida Liberdade nº 3399 no Centro. Lembrando que é preciso trazer um documento de identificação com foto.

Ganhadores:

. Marcos Antônio de Paula

. Mizellen Amaral de Lima

. Murilo Fernandes

. Elaine Cristina Marcelo Camargo

. Roberto Alves da Silva

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia