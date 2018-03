Vilhena recebe palestra sobre desenvolvimento urbano

A sociedade civil organizada e o planejamento de uma cidade é o tema da palestra que será ministrada em Vilhena, no próximo dia 16 de março, pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Maringá, (ACIM), o engenheiro civil José Carlos Valêncio.

A palestra, organizada pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer), com apoio da Associação Comercial e Industrial de Vilhena (Aciv), da Sicoob Credisul e de outras entidades do Estado de Rondônia, acontece a partir das 19 horas, na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul. A entrada será cobrada através da doação de 1 kg de alimento não perecível. As vagas são limitadas e por isso a presença precisa ser confirmada até o dia 14 de março pelo e-mail aciv.vha@gmail.com ou pelos telefones (69) 3322-2590 e 3321 2590.

A palestra será realizada em três cidades do Estado. Vilhena foi uma das contempladas com o evento em atendimento a solicitação da Aciv. De acordo com Eloi Maria, presidente da entidade, a palestra tem como público-alvo empresários, empreendedores e agentes políticos. O objetivo é transmitir para o maior números de pessoas a importância do papel da sociedade civil organizada no planejamento de uma cidade visando a contribuição no processo de desenvolvimento dos municípios, utilizando metodologias que somam melhores resultados sociais e econômicos para a qualidade de vida da atual e futuras gerações do Estado de Rondônia.

Sobre o palestrante

José Carlos Valêncio é formado pela Universidade Estadual de Maringá, foi conselheiro Federal do CONFEA (1987-1990); diretor do SINDUSCON Maringá (1988 -1990); coordenador de Câmara Especializada de Engenharia Civil CREA-PR e Diretor de Habitação do Município de Maringá (1988 – 1992); vereador e presidente da Câmara Municipal de Maringá (1993 – 1996); presidente da Agência Terra Roxa Investimentos (2012 – 2016); presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (2012 – 2013 e 2013 – 2014); conselheiro de Administração do SICOOB Metropolitano e presidente da ACIM – Associação Comercial e Empresarial de Maringá (2016 – 2018).

Autor: José Antonio Sant’Ana

Foto: Divulgação