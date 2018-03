Ao Extra, vice diz que ainda não sabe o que aconteceu com Confúcio: “Não tenho a menor ideia”

O vice-governador de Rondônia, Daniel Pereira, participou na manhã deste sábado, 10, do Encontro Regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), na sede do Centro de Tradições Gaúchas (CTG), em Vilhena.

Antes de seu discurso na mesa de autoridades, ele concedeu entrevista ao Extra de Rondônia e tentou explicar os fatos que movimentaram a política estadual na última semana: Confúcio Moura (MDB), num intervalo de quatro dias, desfez nomeações feitas por Daniel no comando da Polícia Militar e no Departamento de Estradas e Rodagens (DER).

Daniel se preparava para assumir o governo, já que Confúcio deixaria o cargo nesta segunda-feira, 12 de março, para disputar uma das vagas ao Senado nas eleições de outubro próximo. Confúcio preferiu o silêncio e não se manifestou ainda.

O vice, entretanto, quando perguntado pelos jornalistas do site, não sabia explicar ainda o que aconteceu com o governador. “Não tenho a menor ideia. Na última semana, eu estava em Brasília e ele me mandou um áudio, mostrava-se tranquilo. De lá prá cá, não sei o que aconteceu, as mudanças que teve. Mas acredito que seja algo contundente. Até agora estou esperando para saber o que realmente aconteceu”, disse.

CONFÚCIO AO SENADO

Com relação à suposta desistência de Confúcio para disputar o Senado, Daniel foi enfático. “Isso não me incomoda. Ele pode ser ou deixar de ser candidato na hora que ele achar conveniente. Eu tenho a convicção que sou vice-governador até 31 de dezembro de 2018. Não sei ainda se serei candidato a alguma coisa. Só espero que, no momento certo, Confúcio venha à sociedade expor o que realmente aconteceu. Tenho certeza que eu não levei causa para que o governador tenha esse posicionamento, muito pelo contrário, eu tenho ajudado nesses anos de mandato para ajudar à população de Rondônia”, afirmou.

TRAIRAGEM DE MAURÃO?

Sobre a suposta traição do presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, pré-candidato ao governo, Daniel acredita que o peemedebista tenha até sido utilizado. “Maurão é uma pessoa que eu respeito muito. Tal vez a vontade que ele tem de ser governador o tenha cegado em algumas iniciativas. É obvio que isso é ruim, não é a maneira certa de fazer as coisas, mas cada ser humano tem suas fraquezas e suas grandezas. Prefiro pensar no deputado Maurão na grandeza. Quero continuar a vida toda tendo um bom conceito dele”, avalia.

RELACIONAMENTO COM CONFÚCIO

Para Daniel, a polêmica situação que estremeceu Rondônia na semana passada não é motivo para desentendimento com Confúcio. “Da minha parte, o relacionamento com Confúcio está ótimo. Desde que fui indicado pré-candidato a vice, sempre estou pronto para ajudar o governador e o Estado de Rondônia. Inclusive, o PSB, que é meu partido político, está à disposição dele, seja para se manter no cargo ou sair dele. Confúcio é uma pessoa importante na vida política/pública do Estado de Rondônia”, finalizou.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia