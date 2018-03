ARTIGO: Balanço Patrimonial

A o final de cada exercício, o imposto de renda exige que todas as empresas do país emitam dois relatórios extremamente importantes e complementares, para conhecimento do fisco, da administração e proprietários. Um deles, o D.R.E., demostra o resultado financeiro obtido e o outro, o Balanço Patrimonial, relata a composição de seus Ativos e Passivos.

Uma boa administração depende tanto da evolução dos “resultados” obtidos, como também de uma “situação patrimonial” estável e sólida. Os dois relatórios necessitam ser analisados em detalhes, de preferência em relação aos mesmos dados do ano anterior. Atentar para um deles e ignorar o outro, seria uma insensatez operacional; seria uma irracionalidade gerencial; seria equivalente um ato de suicídio.

Minha experiência profissional tem indicado, ao longo de diversos anos de trabalho, nos mais variados ramos de atividade econômica, que a maioria de nossos administradores, por não ter conhecimento contábil, não sabem ler nem interpretar o Balanço Patrimonial. E isto é um problema muito sério, de alto risco, e em muitas empresas!

A ênfase das organizações costuma ser uma análise profunda, comparativa, em reais e percentuais, da evolução das vendas, custos, despesas e por fim do lucro líquido. Pois eu afirmo – com absoluta convicção – que tão importante quanto orientar as empresas para a obtenção contínua do lucro é analisar sua liquidez, seu giro dos ativos, seus prazos médios de compra e venda, sua inadimplência, descobrir os estoques excessivos, quando seu grau de endividamento está inaceitável …

De nada adianta você aumentar seu lucro acima dos níveis de inflação anual, se você está afundando sua organização em dívidas, se seus ativos não estão girando como deveriam, se você tem empatado nos estoques valores demasiados… Diversos gerentes estão cometendo este grave erro, o qual não é percebido porque a direção simplesmente não consegue identificar que a administração vem tomando ações incorretas.

Se este for o seu caso, chame seu contador e peça-lhe que lhe ensine a ler, analisar e a interpretar adequadamente os números expressos no seu Balanço Patrimonial. Somente esta verificação meticulosa pode livrá-los de cometer erros gerenciais irreversíveis. Existem diversos índices econômico financeiros que poder ser apurados; o mercado e os bancos sabem quais são os índices médios praticados no país. Tenha a humildade de reconhecer suas deficiências e a iniciativa de procurar aprender e logo, para então poder julgar com critério e precisão técnica, seus principais indicadores de desempenho.

Errar uma vez ou outra é perdoável; contudo permanecer na ignorância, por tempo indeterminado, mesmo depois de ter sido admoestado, é uma insensatez imperdoável. Eu creio nisso.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial